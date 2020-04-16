Нарушитель самоизоляции в Москве попытался дать взятку полицейскому

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16.04.2020, 13:08, Новости дня

В Москве задержали местного жителя, пытавшегося дать взятку сотруднику ДПС за нарушение самоизоляции, информирует ГУ МВД по столице.

Автомобиль Mercedes Benz нарушителя остановили на 45-м километре МКАД, за рулем машины был 32-летний приезжий из ближнего зарубежья, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе оформления материала по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы «Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции» водитель предложил капитану полиции денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей за несоставление административного материала», – отмечается в релизе.

Полицейские зафиксировали факт дачи взятки должностному лицу при исполнении, видеоматериал направили в территориальное ОМВД.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мелкое взяточничество».

Нарушителя оставили под подпиской о невыезде.

Напомним, в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.

Напомним, за последние несколько дней полицейские оформили более 9 тыс. протоколов по нарушению самоизоляции в столице.



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