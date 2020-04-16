Мединский назвал Красную Армию образца 1945 года «лучшей военной машиной в истории»

16.04.2020, 13:08, Новости дня

Операция по взятию Берлина показала, что в 1945 году Красная Армия была лучшей военной машиной в истории человечества, сообщил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Берлинская стратегическая наступательная операция началась ровно 75 лет назад, 16 апреля 1945 года, с целью разгромить основные силы немецких групп армий «Висла» и «Центр», овладеть Берлином, выйти на реку Эльба и соединиться с войсками союзников.

«В 1945 году Красная Армия стала лучшей военной машиной в истории человечества, для нее не было нерешаемых задач, что и было наглядно продемонстрировано при взятии Берлина», – передает РИА «Новости» слова Мединского.

По его мнению, Берлинская операция – одна из самых успешных операций Второй мировой, образец военного искусства, эффектная победная точка.

Мединский добавил, что до апреля 1945 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль настаивал, чтобы англо-американские войска взяли Берлин первыми, чтобы не создавать преувеличенное представление о вкладе Советского Союза в победу.

«До последнего момента, вплоть до апреля 1945 года, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль настаивал, чтобы англо-американские войска взяли Берлин первыми. Еще 1 апреля британский премьер писал американскому президенту Ф. Рузвельту, что «если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять сами». При этом с британской прагматичностью и высокомерием он заявлял, что если русские захватят Берлин, то «не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто бы они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу?», – сообщил Мединский.

Председатель РВИО подчеркнул, что таким образом Черчилль игнорировал Ялтинские договоренности.

«Интересно, что в этот же день Жуков и Конев лично заверили Сталина, что они возьмут Берлин раньше, чем к нему подойдут англо-американские силы. И нашим маршалам это удалось», – напомнил председатель РВИО.