Скандалы: «Роскосмос» понюхал пороху

16.04.2020, 13:06, Разное

«Пермский пороховой завод» взыскал более 200 млн руб. со структуры Дмитрия Рогозина НПО «Техномаш»

ФКП «Пермский пороховой завод» взыскало с головной структуры «Роскосмоса» НПО «Техномаш» более 208 млн руб. Эти средства были выделены на финансирование части контракта по реконструкции производства смесевого твердого топлива завода. В итоге исполнение контракта не пошло дальше разработки проекта. А экс-директор «Техномаша» Дмитрий Панов был обвинен в хищении у ФКП средств на сумму более 417 руб. и отправлен в СИЗО. В НПО считают, что работы не были выполнены из-за проблем с первичной документацией.

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое заявление ФКП «Пермский пороховой завод» о взыскании с головной компании «Роскосмоса» ФГУП «НПО «Техномаш»» более 208 млн руб. Как следует из материалов дела, в ноябре 2016 года между оборонным предприятием и НПО был заключен государственный контракт. Согласно документу, «Техномаш» должен был создать проектную документацию и выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции железнодорожных путей на объекте «Реконструкция смесевого твердого топлива». Цена контракта составила 284,712 млн руб., 225 млн руб. из которых были перечислены в качестве аванса. Срок выполнения работ — 1 ноября 2017 года. Но в итоге подрядчик сделал только проектную документацию, ни один из этапов строительства произведен не был.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Смесевое твердое топливо является ключевым компонентом для производства ряда изделий. Финансовые показатели не раскрываются.

После того как сроки госконтракта были сорваны, пороховой завод обратился в арбитражный суд с заявлением о его расторжении. В итоге стороны заключили мировое соглашение, но, как следует из судебного решения, ни один из этапов строительно-монтажных работ выполнен так и не был. В сентябре 2018 года ФКП объявил об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также потребовал вернуть сумму аванса. Когда деньги перечислены не были, то предприятие обратилось в суд. Входе процесса была назначена строительно-техническая экспертиза, которая показала, что подрядчик выполнил только проектные работы на сумму 18,3 млн руб.

НПО «Техномаш» исковые требования не признало.

В отзыве структура «Роскосмоса» указала, что в ходе выполнения работ подрядчик столкнулся с непредвиденными обстоятельствами, о которых не знал и не догадывался при заключении контракта.

В частности, при входном контроле первичной проектно-сметной документации были выявлены ее несоответствия с конкурсной. Они касались объемов, перечня работ и сметной стоимости и условий контракта, о чем ответчиком неоднократно указывалось заказчику. По данным «Техномаша», на момент рассмотрения искового заявления эти противоречия устранены не были. Кроме того, заказчик прекратил доступ на режимный объект подрядчиков, что делает невозможным произвести калькуляцию фактически выполненных работ.

Стоит отметить, что всего на реконструкцию производства смесевого твердого топлива порохового завода НПО «Техномаш» была выделена гораздо более крупная сумма. К ряду работ организация привлекла малоизвестную московскую фирму «Москапстрой». В итоге субподрядчик предоставил акты выполненных работ лишь на 32 млн руб. В прошлом году следственным отделом 4-го управления МВД было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое выразилось в хищении у ФКП более 417 млн руб. 24 апреля 2019 года в рамках расследования бы задержан экс-директор «Техномаша» Дмитрий Панов, которого в конце 2018 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отправил в отставку. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок следствия по делу продлен до 30 апреля 2020 года.

Что касается арбитражного спора, то суд, удовлетворяя исковое заявление порохового завода, указал на законность расторжения контракта в связи с невозможностью выполнения работ в установленные сроки. Эта возможность была предусмотрена условиями договора. Также в мотивировочной части решения указано, что «Техномаш» не предоставил суду доказательств возврата аванса. Сейчас это решение НПО пытается оспорить в 17-м арбитражном апелляционном суде. Производство по жалобе приостановлено из-за ситуации с коронавирусом.

Партнер MGP Lawyers Станислав Голотвин отмечает, что право расторгать госконтракт в одностороннем порядке закреплено в ГК РФ. При этом подрядчик, получив решение об этом, почему-то не стал оспаривать его в суде. Таким образом, ключевой вопрос, который исследовался при рассмотрении данного спора, — это объем фактически выполненных работ. В основу решения суд заложил данные строительно-технической экспертизы. «На проведении дополнительной судебной экспертизы, которая могла бы подтвердить выполнение подрядчиком большего объема работ, ответчик не настоял»,— отметил господин Голотвин.

Дмитрий Астахов