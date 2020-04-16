Зеленский подписал закон, разрешающий обработку персональных данных больных COVID-19 без их согласия

16.04.2020, 13:03, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3320 о внесении изменений в закон о защите населения от инфекционных болезней по поводу предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, который был принят парламентом 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные с сайта Верховной Рады.

Закон, в частности, определяет значение понятий “самоизоляция”, “обсервация” и “обсерватор”. Законодатели предложили так трактовать эти термины:

самоизоляция – пребывание лица, в отношении которого есть обоснованные основания по поводу риска инфицирования или распространения им инфекционной болезни, в определенном им месте (помещении) с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий на основе личного обязательства;

обсерватор – специализированное учреждение, предназначенное для пребывания лиц, подлежащих обсервации, их обследования и осуществления медицинского наблюдения за ними;

обсервация – пребывание лица, в отношении которого есть риск распространения инфекционной болезни, в обсерваторе с целью его обследования и осуществления медицинского наблюдения за ним.

Закон разрешает органам исполнительной власти и местного самоуправления во время действия карантина в случае необходимости создавать временные госпитали и обсерваторы, а учреждениям здравоохранения – привлекать по контракту медицинских работников, которые имеют специальное образование и соответствующую квалификацию.

В законе сказано, что больные особо опасными и опасными инфекционными болезнями, а также лица с симптомами таких заболеваний подлежат обязательной госпитализации в специализированные больницы.

На период пребывания в самоизоляции, обсервации и во временных учреждениях здравоохранения гражданам будет выдаваться больничный лист, он будет оплачиваться в размерах, определенных для временно нетрудоспособных вследствие заболевания.

Кроме того, закон разрешил на время карантина и в течение 30 дней после его отмены обрабатывать персональные данные граждан без их согласия “с целью противодействия распространению коронавирусной болезни”. Речь идет о состоянии здоровья, месте госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства и работы (учебы).

В Украине, по информации Минздрава на утро 16 апреля, коронавирус подтвержден у 4161 человека, из которых 186 выздоровели, а 116 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2 млн, из них более 517 тыс. вылечились, а 137 666 скончались.