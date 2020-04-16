 

В Украине наблюдаются проблемы со сдачей донорской крови в условиях карантина – Минздрав

16.04.2020, 13:03, Новости дня

В условиях карантина в Украине возникли проблемы со сдачей донорской крови. Об этом 16 апреля на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Что касается доноров. Действительно, в условиях карантина у нас возникла определенная проблема, и мы считаем, что надо срочно активизироваться для решения проблемы с обеспечением сдачи крови в донорских центрах”, – сказал Степанов.

Он рассказал, что уже обратился по этому вопросу к главам областных государственных администраций.

“Чтобы была проведена, с одной стороны, соответствующая разъяснительная работа, а с другой стороны, обеспеченность приема крови в соответствующих центрах. Но чтобы эта обеспеченность была максимально выдержана в условиях карантина в отношении лиц, которые сдают кровь, чтобы уменьшить их контакты между собой”, – сказал министр. 

Степанов проинформировал, что Министерство здравоохранения запускает информационную кампанию по сдаче донорской крови в условиях карантина. 

Центр общественного здоровья отмечал, что донорство крови является важной частью системы здравоохранения каждой страны и его нельзя прерывать даже в условиях карантина. Центр разработал рекомендации для медицинского персонала и доноров, которые помогут обезопасить их от заражения, среди них:

измерять температуру каждому человеку, который находится в центре крови;
избегать скопления в центре более 10 человек;
не принимать доноров, которые имеют симптомы простуды;
просить доноров мыть руки или использовать дезинфицирующие средства до и после сдачи крови;
попросить доноров соблюдать дистанцию в 1,5–2 м.

Во время забора крови весь медперсонал должен использовать средства индивидуальной защиты, подчеркивали в Центре общественного здоровья.

На сайте автоматизированной системы рекрутинга доноров крови “ДонорUA” размещают информацию о запасах крови в разных регионах. Согласно опубликованным данным, в некоторых регионах сложилась критическая ситуация. 

Карантин ввели в Украине с 12 марта из-за эпидемии коронавируса. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин продлят до начала мая. 

В Украине, по информации Минздрава на утро 16 апреля, коронавирус подтвержден у 4161 человека, из которых 186 выздоровели, а 116 умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / За сутки в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 12 детей – Ляшко

14.04 / СМИ рассказали об «уступке» РФ по нефтяной сделке

26.03 / Роскосмос решил не откладывать возвращение экипажа МКС на Землю

17.03 / Власти Ростовской области предложили жителям самим делать медицинские маски

26.02 / Суды в Казахстане лишили лицензий двух адвокатов по требованию Минюста

20.02 / Собчак оценила политические амбиции Шнурова

30.03 / Удлиненный кроссовер Hyundai Creta засняли на тестах

07.02 / Реинтеграция Донбасса: прогресс почти не виден

28.03 / Трубоукладчик «Северного потока – 2» продолжил движение на запад

14.02 / Погиб пассажир, из-за которого поезд застрял в тоннеле метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска