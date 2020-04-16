В Украине наблюдаются проблемы со сдачей донорской крови в условиях карантина – Минздрав

16.04.2020, 13:03, Новости дня

В условиях карантина в Украине возникли проблемы со сдачей донорской крови. Об этом 16 апреля на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Что касается доноров. Действительно, в условиях карантина у нас возникла определенная проблема, и мы считаем, что надо срочно активизироваться для решения проблемы с обеспечением сдачи крови в донорских центрах”, – сказал Степанов.

Он рассказал, что уже обратился по этому вопросу к главам областных государственных администраций.

“Чтобы была проведена, с одной стороны, соответствующая разъяснительная работа, а с другой стороны, обеспеченность приема крови в соответствующих центрах. Но чтобы эта обеспеченность была максимально выдержана в условиях карантина в отношении лиц, которые сдают кровь, чтобы уменьшить их контакты между собой”, – сказал министр.

Степанов проинформировал, что Министерство здравоохранения запускает информационную кампанию по сдаче донорской крови в условиях карантина.

Центр общественного здоровья отмечал, что донорство крови является важной частью системы здравоохранения каждой страны и его нельзя прерывать даже в условиях карантина. Центр разработал рекомендации для медицинского персонала и доноров, которые помогут обезопасить их от заражения, среди них:

измерять температуру каждому человеку, который находится в центре крови;

избегать скопления в центре более 10 человек;

не принимать доноров, которые имеют симптомы простуды;

просить доноров мыть руки или использовать дезинфицирующие средства до и после сдачи крови;

попросить доноров соблюдать дистанцию в 1,5–2 м.

Во время забора крови весь медперсонал должен использовать средства индивидуальной защиты, подчеркивали в Центре общественного здоровья.

На сайте автоматизированной системы рекрутинга доноров крови “ДонорUA” размещают информацию о запасах крови в разных регионах. Согласно опубликованным данным, в некоторых регионах сложилась критическая ситуация.

Карантин ввели в Украине с 12 марта из-за эпидемии коронавируса. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин продлят до начала мая.

В Украине, по информации Минздрава на утро 16 апреля, коронавирус подтвержден у 4161 человека, из которых 186 выздоровели, а 116 умерли.