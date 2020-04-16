В минздраве Японии предупредили, что от коронавируса могут умереть более 400 тыс. жителей страны

16.04.2020, 13:03, Новости дня

Жертвами коронавируса в Японии может стать около 400 тыс. человек, если не будут предприняты более строгие меры против распространения инфекции. Такой прогноз 15 апреля озвучила группа экспертов при министерстве здравоохранения страны, сообщил телеканал NHK.

Без мер по социальному дистанцированию пик заболеваемости может быть достигнут примерно через 60 дней после начала вспышки инфекции, считают они.

На пике, по их оценкам, около 850 тыс. пациентов в Японии могут нуждаться в аппаратах искусственной вентиляции легких. Из них 200 тыс. человек – в возрасте от 15 до 64 лет и 650 тыс. – старше 65 лет.

7 апреля из-за роста числа инфицированных коронавирусом власти Японии до 6 мая объявили чрезвычайное положение на части территории. Как сообщило Kyodo News, ограничения коснулись около 56 млн человек (примерно 45% населения страны), они в основном сводятся к рекомендациям воздержаться от несущественных поездок и не посещать бары, клубы, караоке. Агентство отметило, что Япония не вводила жесткий карантин, как другие страны, где наблюдаются вспышки инфекции, из-за особенностей местного законодательства.

В Японии самое старое население в мире, что вызывает особую обеспокоенность, поскольку коронавирусная инфекция COVID-19 может быть особенно опасной для пожилых людей, отметило издание Japan Today. Оно высказало опасения, что правительство Японии сделало слишком мало и действовало слишком медленно, чтобы не допустить большого количества тяжело больных пациентов.

По данным американской некоммерческой организации “Справочное бюро населения”, из 126,18 млн человек, которые живут в Японии, 28,2% (или 35,58 млн) – люди старше 65 лет.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2 млн, из них более 518 тыс. вылечились, а 137 666 скончались.

По состоянию на 16 апреля в Японии зарегистрировано 9435 случаев заражения, включая 712 случаев на круизном лайнере Diamond Princess, умерли 192 человека, сообщил телеканал NHK.