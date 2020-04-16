 

Футбольный “Тоттенхэм” продает название стадиона за 250 млн фунтов

16.04.2020, 13:00, Новости дня

Клуб английской футбольной премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" ведет переговоры по продаже названия своего нового стадиона, который был введен в эксплуатацию весной 2019 года. На то, чтобы стать обладателями имени одной из крупнейших арен Лондона претендуют компании Amazon и Nike.

При этом оба крупнейших бизнес-проекта имеют неплохие связи с руководством лондонских "шпор": Amazon в данный момент снимает о "Тоттенхэме" документальный фильм, а Nike много лет является техническим спонсором клуба, предоставляя футболистам экипировку.

Однако, в этом заочном споре "капиталистических монстров" пока выигрывает Amazon, сообщает британская Daily Mail. За право в течение 10 лет называть арену Amazon Stadium гигант бизнеса готов выложить 250 млн фунтов стерлингов или 286 млн евро. Стороны близки к соглашению и Nike будет сложно помешать его подписанию.



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