 

В день 78-летия прорыва энергоблокады Ленинграда вышел музейный трамвай

16.04.2020, 13:00, Новости дня

Семьдесят восемь лет назад, в апреле 1942 года была прорвана энергетическая блокада Ленинграда. В город вернулись сразу 5 маршрутов трамвая. Жители получили возможность всего с одной пересадкой добраться с одной окраины на другую.

В эти дни памятный рейс по центру совершили два музейных трамвая, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Знаменитые "Моторный стальной" и "Американка" прибыли к Блокадной подстанции на набережной реки Фонтанки. А к мемориальной табличке на подстанции накануне возложили цветы.

Акцию, которая стартовала в регионе под названием "Кабель жизни", приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она пройдет по городам Ленинградской области, в том числе Волхову, Кобоне и Новой Ладоге. Ведь электричество в осажденный город поступало с единственной не захваченной фашистами Волховской ГЭС.

Стоит отметить, что кабели для ГЭС, которые проложены по дну Ладожского озера, собирали в войну женщины и дети, причем вручную. К началу лета 1942 года было сделано 130 километров так называемого "кабеля жизни".

Прорыв энергетической блокады Ленинграда считается переломной точкой, и стал символом возрождения жизни в Северной столице. В День Победы по городу пустят ретро-парад из 4 именных вагонов: "Волхов", "Новая Ладога", "Кобона" и "Ленинград".

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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