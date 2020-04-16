 

Доктор Мясников: ИВЛ – это скальпель, им можно спасти жизнь, а можно перерезать больному горло

16.04.2020, 13:00, Новости дня

"Мы еще не все знаем о коронавирусе, не знаем пути распространения этой болезни. У нас не было времени это узнать, и разбор полетов впереди. Многие надеялись, что инфекция не вспыхнет и пройдет стороной, но надежды не оправдались. Теперь все идет по плану Б: мы должны получить коллективный иммунитет", — сказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.

Однако доктор Мясников считает, что РФ повезло: мы успели подготовиться и в рекордные сроки разворачиваем больницы. "Сейчас идет пик заболевания, и мы боремся за каждую жизнь. Но, к сожалению, у нас нет лекарства от коронавируса, как и нет готовой для всех вакцины. Основное лечение – тщательный уход за больными", — пояснил специалист.

Мясников отметил, что по сравнению с другими странами, к счастью, россияне на порядок меньше болеют и на порядок меньше умирают: "России везет по нескольким причинам, одна из них — прививка БЦЖ. Вторая причина – столкновение с палочкой Коха. Положительная реакция манту тренирует нашу иммунную систему на том уровне, где работает именно коронавирус, в нижних отделах легких".

Ведущего Владимира Соловьева удивило, что большое количество разнообразных СМИ стали кричать о том, что аппараты ИВЛ убивают и очень высокий процент смерти от ИВЛ.

"ИВЛ – это скальпель: им можно спасти жизнь, а можно перерезать больному горло. Это искусство работать на ИВЛ, это должен быть обученный специалист: можно порвать больному легкие. Когда человек долго на ИВЛ, ты имеешь колоссальный шанс получить внутрибольничную инфекцию. Это серьезное оружие", — пояснил в заключение Мясников.

Накануне официальным представителем информационного центра о коронавирусе COVID-19 стал главврач московской городской клинической больницы N71 Александр Мясников. Он будет информировать население о противодействии распространения коронавируса.



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