Представлены колеса для Apple Mac Pro по цене флагманского смартфона

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16.04.2020, 12:53, Разное

Американская корпорация Apple презентовала специальные колеса для удобства пользования Mac Pro. Минимальная стоимость нового изобретения составляет 400 долларов США, что сопоставимо с ценой флагманского смартфона.
В своей максимальной комплектации фирменный десктоп Apple Mac Pro 2019 года выпуска продается за 53 000 долларов, но сотрудники «яблочной» фирмы продолжают выпускать обновления для этого устройства. На официальном портале корпорации появился новый прибор – комплект фирменных колес Mac Pro Wheels Kit, выпущенный для комфортного передвижения по помещению.

Потребители смогут приобрести четыре колеса, созданные из резины и нержавеющей хромированной стали. Установить их можно при помощи шестигранного ключа, но, как гласит инструкция, потребуются и другие инструменты. Представители американской фирмы отметили, в результате Mac Pro окажется выше на один дюйм, что необходимо помнить при его расположении под столом.

Данный комплект обойдется потенциальному клиенту в 700 долларов, но в случае покупки с системным блоком – 400 долларов. Также имеется возможность обзавестись обычным комплексом из четырех ножек из стали Feet Kit, если юзер желает сделать компьютер стационарным. В таком случае ему придется выложить продавцу только 300 долларов.



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