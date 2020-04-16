Роскачество решило оценить качество доставки из онлайн-супермаркетов

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16.04.2020, 12:52, Новости дня

Роскачество планирует запустить мониторинг доступности товаров первой необходимости и качества их доставки.

«Чтобы проверить, как обстоят дела в РФ с бесконтактной доставкой товаров, Роскачество запускает мониторинг доступности служб доставки и наличия товаров первой необходимости, реализуемых в онлайн-супермаркетах», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Отмечается, что данные помогут оценить работу онлайн-супермаркетов и служб доставки.

«Справляются ли они с огромным потоком заказов, и чего не хватает потребителям. На основании полученных результатов мы подготовим развернутую аналитику и рекомендации потребителям и службам доставки», – сказал замглавы Роскачества Илья Лоевский.

«Доставка продуктов, которая раньше была одной из опций в традиционном ретейле, сейчас приобретает важнейшее значение: это уже не просто удобная услуга, а сервис, который помогает сохранить здоровье и помочь в борьбе с распространением с коронавирусной инфекцией. Большинство торговых сетей имеют возможность доставить продукты до дома, а для социально незащищенных категорий покупателей, прежде всего – пенсионеров, предоставляют специальные условия. Результаты опроса помогут сделать работу торговых сетей лучше и доступнее», – полагает директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о мерах поддержки онлайн-сервисов по доставке готовой еды.



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