Россия призвала не политизировать готовность Трампа поставлять медоборудование

16.04.2020, 12:52, Новости дня

Москва призывает не политизировать готовность американского лидера Дональда Трампа поставить РФ медоборудование, в том числе ИВЛ, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков заявил, что, на его взгляд, «это вполне естественный отклик на вызов времени, и сюда не следует примешивать какую-либо политику», передает РИА «Новости».

Накануне Трамп заявил, что США помогут РФ и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство.

Ранее Трамп захотел помочь РФ с аппаратами искусственной вентиляции легких в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

При этом ранее РФ направила в США самолет с гуманитарной помощью, который прибыл в Нью-Йорк 1 апреля. Груз в основном состоял из средств индивидуальной защиты. Трамп отмечал, что Путин сделал «очень красивый жест».

Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным, производство аппаратов ИВЛ в России планируется нарастить до 1,5 тыс. единиц в месяц. Министр указывал, что, в частности, предприятие КРЭТ производит почти 80 аппаратов ИВЛ в неделю.