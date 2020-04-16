Мишустин анонсировал новые меры поддержки в условиях пандемии

16.04.2020, 12:52, Новости дня

Более 500 тыс. компаний малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, правительство продолжит работу над новыми мерами поддержки экономики в условиях пандемии. Он отметил, что планируется расширить перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. В частности, в него войдет торговля непродовольственными товарами, передает РИА «Новости».

Мишустин отметил, что с мая компаниям малого и среднего бизнеса из перечня пострадавших отраслей будут выделяться соответствующие выплаты.

«Компании смогут использовать эти средства как на решение первоочередных задач, так и на возможную выплату заработной платы… Первые выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая, как поручил это сделать президент, потому прошу Федеральную налоговую службу полностью отработать алгоритм подачи заявления и максимально быстро довести до бизнеса необходимую информацию», – сказал Мишустин.

Всего программой будет охвачено более 500 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, в которых трудится порядка 3 млн сотрудников.

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин «уже поручил выделить средства на поддержку авиаперевозок», информирует ТАСС.

«Прошу отраслевые министерства подготовить предложения по сфере строительства, гражданско-авиационной и легкой промышленности», – поручил Мишустин.

Также глава правительства заявил, что кабмин выделит регионам 48 млрд рублей для выплат медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что к концу апреля РФ будет производить 7 млн различных видов защитных масок в день.

«В общей сложности мы должны выйти на конец месяца на производство серийных масок – около 7 млн масок всего», – сказал он.

Между тем касательно льготных кредитов для системообразующих предприятий Мишустин сказал, что они могут рассчитывать на субсидируемые государством кредиты при условии максимального сохранения занятости.

Он напомнил, что поддержка системообразующих предприятий будет выражаться в предоставлении льготных кредитов на пополнение оборотных средств, реальная ставка по которым должна быть ниже рыночной на величину ключевой ставки ЦБ (6%). Кроме того, половина займа будет обеспечиваться госгарантиями федерального бюджета.

Ранее власти Москвы пообещали расширить меры поддержки предпринимателей.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер по поддержке бизнеса.