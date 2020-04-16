 

Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик

16.04.2020, 12:40, Новости дня

Российский истребитель пролетел на расстоянии около 8 метров от американского разведывательного самолета в ходе «небезопасного» высокоскоростного маневра в перевернутом положении.

Об этом заявили в среду ВМС США, отметив, что инцидент произошел над Средиземным морем.

«Хотя российский самолет действовал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным», – говорится в заявлении, которое ссылается на Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, заключенное в 1972 году.

«Мы ожидаем, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов», – отмечается в заявлении.

ВМС сообщили, что перехват российским самолетом Су-35 длился 42 минуты, добавив, что американский самолет P-8A Poseidon «действовал в рамках международного права и не провоцировал эту российскую активность».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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