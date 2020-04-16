 

Смертность от коронавируса в США вновь бьет печальные рекорды

16.04.2020, 12:40, Новости дня

Количество смертей от коронавируса в США два дня подряд росло рекордными темпами. В среду был зафиксирован 2371 летальный исход, а общее их число, по подсчетам Reuters, достигло 30800.

На этом фоне штаты, которым удалось избежать худших последствий пандемии, обсуждают возможность частичного снятия ограничений на деловую и общественную жизнь к 1 мая.

Первая смерть от коронавируса в США была зарегистрирована 29 февраля. Потребовалось 38 дней, чтобы количество смертей достигло 10 тысяч, но переход от 10 до 30 тысяч потребовал лишь 9 дней.

Предыдущий печальный рекорд суточной смертности был достигнут во вторник, когда скончались 2364 человека.

Число подтвержденных случаев коронавируса превысило 635 тысяч в США и 2 миллиона по всему миру.



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