 

В Душанбе отменили День города. Коронавируса в Таджикистане официально нет

16.04.2020, 12:30, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuМэрия Душанбе сообщила об отмене массовых мероприятий и гуляний в честь Дня города. Такое решение принято в “целях предотвращения распространения коронавируса и защиты здоровья населения”, передает таджикская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Ранее мэр Душанбе Рустами Эмомали подписал постановление о праздновании Дня города 18 апреля. Ежегодно в третью субботу месяца в столице Таджикистана проводятся массовые культурные и спортивные мероприятия, в этом году планировались различные конкурсы среди подростков и молодежи, соревнования по мини-футболу и всенародный субботник.

Также из-за пандемии коронавируса мэрия отменила душанбинский международный полумарафон, который проводился ежегодно в честь дня столицы.

По данным Минздрава Таджикистана, на сегодняшний день в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Не введено также никаких карантинных мер: таджикистанцы, в отличие от жителей соседних Казахстана или Кыргызстана, живут в обычном режиме. За последний месяц в стране умерли несколько человек от осложнений пневмонии. Среди них – санитарка, которая работала в отделении больницы в Бохтаре, где на карантине лежали таджикистанцы, вернувшиеся из-за границы. Чиновники утверждают, что женщина умерла не от коронавируса, а от пневмонии, осложненной гипертрофией левого желудочка сердца и атеросклерозом коронарных артерий.

 



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