В Алматы ушел с поста главврач больницы, где заразились коронавирусом 182 медика

16.04.2020, 12:30, Новости дня

В Алматы уволен Алмаз Джувашев, главврач центральной больницы №12, где коронавирусом заразились 182 сотрудника. В Горздраве утверждают, что главврач ушел с поста, потому что осознал “свои организационные промахи”, чиновники также ранее подчеркивали, что причиной заражения врачей стала их собственная халатность.

Сам же бывший главврач утверждает, что медики в больнице (она специализировалась на оказании экстренной помощи, а не на лечении больных с симптомами ОРВИ) не нарушали технику безопасности, а заражение произошло в первую очередь из-за того, что им не хватало средств индивидуальной защиты. Коллектив клиники требует вернуть Джувашева на его пост.

Сейчас заразившиеся медики находятся в карантине в санатории “Коктем”. Часть из них все еще ждут анализов на коронавирус, а у нескольких анализы были перепутаны, это признали в Горздраве. После начавшегося скандала к ним приехал замминистра здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров – в полном защитном костюме и в маске.

“Я по поручению министра здравоохранения прибыл сюда, чтобы побеседовать с моими коллегами и понять, разобраться, в чем все-таки причина”, – заявил он.

“Сейчас мы узнаем, что нашего директора Джувашева Алмаза Булатовича снимают с должности, – ответила чиновнику Гаухар Амиреева, заведующая гинекологическим отделением больницы. – Мы писали, вся клиника, открытое письмо президенту, что так нельзя поступать с медицинским сообществом”.

Сам бывший главврач алматинской больницы на странице в фейсбуке уже после увольнения заявил:

“В связи со сложившейся ситуацией, посоветовавшись с семьей и близкими, я вынужден был принять решение уволиться по собственному желанию, чтобы не подвергать давлению сотрудников больницы. Думаю, такое решение удовлетворит всех”.

Временно обязанности руководителя больницы будет исполнять врач Марат Абдуллаев. Но коллектив клиники требует вернуть уволенного начальника на его пост.