США решили направить средства Грузии для информационного противодействия России

16.04.2020, 12:30, Новости дня

Агентство США по международному развитию опубликовало грант о финансировании программы по информационной интеграции Грузии на сумму 7,5 млн долларов (560 млн рублей), информирует проект «АнтиПропаганда».

В описании гранта указывается, что РФ якобы «оказывает на Грузию пагубное информационное влияние»: занимается «дискредитацией» западных институтов ЕС и НАТО,« настраивает общественное мнение против них; распространяет чувство неопределенности, страха и поляризации среди населения; распространяет теории заговора, полуправды и дезинформации против Европы и США» .

Также в документе говорится о неких «фабриках троллей», через которые РФ якобы влияет на грузинское население, информирует «АнтиПропаганда» на платформе «Яндекс.Дзен».

По гранту предполагается создать в Грузии инфраструктуру, включающую развитие независимых медиа, расследовательской журналистики и фактчекинга, а также проведение кампаний медиаграмотности.

Этим планируется усилить разрыв культурно-исторических связей между Россией и Грузией, особенно с русскоговорящим населением. Кроме того, данная инфраструктура также позволит США усилить информационное давление на Россию.

Отметим, что ранее американское издание The New York Times обвинило Кремль в развале американской науки и эпидемиях: например, в статье утверждается, что российский лидер Владимир Путин вот уже 10 лет занимается «дезинформацией в сфере здравоохранения», которая якобы «посеяла панику в США».

Напомним, в марте в Грузии началось строительство командно-штабного центра НАТО.