Китай отреагировал на версию США о «нулевом пациенте» с коронавирусом

16.04.2020, 12:30, Новости дня

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что предположения об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане лишены научных доказательств.

«Что касается так называемой утечки вируса и других предположений, то они лишены каких-либо научных доказательств», – сообщил Лицзянь.

Он добавил, что ВОЗ не раз указывала – «нет никаких доказательств того, что вирус был создан в лаборатории», передает РИА «Новости».

«Многие известные мировые специалисты считают так же», – подчеркнул представитель МИД Китая.

Американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане.

До этого президент Российского респираторного общества, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин заявил, что нулевым пациентом с коронавирусом в России стал мужчина по фамилии Субботин, прилетевший из Милана.