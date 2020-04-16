 

Петра Романова подозревают в измене жене с партнершей по «Танцам со звездами»

16.04.2020, 12:30, Разное

Киноактёра Петра Романова подозревают в измене с партнершей по «Танцам со звездами». Еще до участия в танцевальном шоу телеведущий и Мария Смольникова снимались в одной рекламе.
31-летний актер, которого Андрей Малахов спросил в одном из эфиров «Танцев со звездами», правда ли, что он очень сблизился со своей партнёршей по паркету, заявил, что подобные слухи – интриги. Мария Смольникова, которая не рассказывает о подробностях своей личной жизни, не дала никаких комментариев по этому поводу. Однако что поклонники, Петра Романова, что участники танцевального проекта всё равно строят предположения о возможных любовных отношениях партнеров по паркету.

Отметим, что Пётр Романов женился на своей возлюбленной Анне Павловой в 2015 году после 5 лет свиданий. Об избраннике Марии Смольниковой ничего не известно, хотя в конце прошлого года она была беременна.



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