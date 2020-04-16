Сотрудники саратовской тюрьмы заразились коронавирусом

16.04.2020, 12:30, Новости дня

Два сотрудника тюрьмы в городе Балашов Саратовской области попали в больницу с коронавирусом, учреждение закрыли на карантин, сообщил руководитель региональной Общественно-наблюдательной комиссии Владимир Незнамов.

«Два случая заболевания коронавирусом официально выявлено у сотрудников балашовской тюрьмы, они госпитализированы… Тюрьма закрыта на карантин, проводится дезинфекция», – сказал глава ОНК, передает РИА «Новости».

По его словам, инфицированные могли и не контактировать с осужденными, поскольку в тюрьме камерная система, контакт с заключенными минимальный.

В пресс-службе УФСИН подтвердили, что карантин введен «в связи с выявлением признаков острой вирусной инфекции у двух сотрудников тюрьмы».

«У тех, кто с ними контактировал, проведены лабораторные исследования на наличие заболевания новой коронавирусной инфекцией. Обследованы и находятся на самоизоляции под постоянным контролем сотрудников МСЧ-64 все контактировавшие с заболевшими», – добавили в ведомстве.

В УФСИН добавили, что в тюрьме провели дезинфекцию служебных и бытовых помещений, дважды в день меряют температуру осужденным и личному составу, введен запрет на свидания, прием посылок и передач, массовые мероприятия.

«По состоянию на 16 апреля, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы области, не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией», – подчеркнули в ведомстве.

С 19 марта по 16 апреля в Саратовской области зафиксировано 70 случаев заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели, трое умерли от тяжелых хронических заболеваний, не связанных с COVID-19, уточнили в региональном минздраве.

За последние сутки в РФ подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах (за прошлые сутки 3388 случаев), количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек.