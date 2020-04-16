 

Милана Тюльпанова равняется на Ольгу Бузову

16.04.2020, 12:30, Разное

Известная медийная личность Милана Тюльпанова поделилась своими мыслями о творчестве, супружеской жизни и кумирах. Примером для неё является Ольга Бузова, сумевшая построить звездную карьеру.
Журналистка и телеведущая пояснила о своём участии в 7 сезоне шоу «Холостяк» как об эксперименте, который прошел для неё достаточно легко. Тюльпанова призналась, что увлекается всем новым, а приобретенный опыт помогает ей двигаться вперед. Готовится к изданию книга, написанная ею недавно, в которой она более подробно осветит события своей жизни.

Милана Тюльпанова уверена, сложный развод с футболистом Александром Кержаковым научил её многому. Прежде всего, он дал понимание того, что в личных отношениях нельзя быть зависимой от партнера и возлагать на него слишком большие надежды. Самодостаточный человек чувствует себя уверенным и полноценным в любых ситуациях. Возможно, чтобы достичь внутренней гармонии, ему понадобится подкорректировать и свою внешность. Комплексы мешают ощущению полноценности, поэтому телеведущая в целом положительно воспринимает пластическую хирургию и не скрывает свои операции.

В интервью порталу NewInform Тюльпанова назвала и людей, которые служат для неё ориентиром в жизни. Звезда с большим уважением воспринимает тех, кто создал собственное имя, как говорят, на ровном месте, благодаря не только таланту, но и трудолюбию. Кумиром для неё является «поющая телеведущая» Ольга Бузова.



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