Заболеваемость COVID-19 в Москве пойдет на спад не раньше июня — эксперт Минздрава

16.04.2020, 12:27, Разное

Снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве можно ожидать в июне-июле, считает завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Об этом он заявил в эфире телеканала «Доктор».

По словам эксперта, медики ожидают переломный момент эпидемии в конце апреля или начале мая, который позволит выйти на плато, после чего уровень заболеваемости в столице пойдет на спад.

Брико подчеркнул также, что это оптимистичный сценарий, который будет реализован лишь при соблюдении всех рекомендаций по самоизоляции и технике безопасности. Он также заявил о необходимости создания системы по сдерживанию распространения вируса.

Ранее российские представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что на этой неделе рост числа инфицированных в стране продолжится. 7 апреля глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что до пика эпидемии в стране осталось 10–14 дней, а спад заболеваемости начнется не раньше июня.