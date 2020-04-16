 

Пугающая статистика: за сутки в России выявлено около 3,5 тысячи зараженных коронавирусом

16.04.2020, 12:25, Разное

Больше всего случаев заражения отмечено в Москве – 1370. В Подмосковье заболели коронавирусом 467 человек. На третьем месте оказался Санкт-Петербург, где выявлено 154 инфицированных.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, от COVID-19 в нашей стране скончались 34 человека. Выздоровели 318 пациентов, передает “ТВ Центр”.

Всего с начала пандемии коронавируса в России жертвами инфекции стали 232 человека. Зафиксировано 27 938 заболевших в 84 регионах. Выздоровели 2304 пациента, сообщает URA.ru.

По информации Роспотребнадзора, за последние сутки проведено более 95 тысяч тестов, за все время – свыше 1 миллиона 600 тысяч. В стране введен всеобщий режим самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что некоторые регионы, где случаи заражения COVID-19 немногочисленны или единичны, не готовы к оказанию медпомощи в больших объемах.



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