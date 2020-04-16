ЭИСИ рассказал о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

16.04.2020, 12:16, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавируса.

Мониторинг проводится для выявления актуальных практик в регионах, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, включая подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

Источниками мониторинга являются официальные информационные ресурсы региональных властей, средства массовой информации, паблики в соцсетях и Telegram-каналы.

В Ленинградской области перепрофилировали роддом в Тосно, организовали работу палаточного госпиталя для заболевших мигрантов в Новосергиевке, в Москве подключили к круглосуточной работе 45 КТ-центров, в Омской области задействовали дополнительно 248 аппаратов ИВЛ, в Ставропольском крае развернули 150 коек в участковой больнице Солнечнодольска, из них 105 оснастят системой подачи кислорода, еще 15 – аппаратами ИВЛ.

В Брянской области три медучреждения начали проводить диагностику COVID-19, всем больным с пневмонией проводят тесты на коронавирус. Кроме того, в регионе два раза в неделю проводится дезинфекция многоквартирных домов, за день обрабатывают 2,5 тыс. объектов, санитарную обработку ежедневно проходят 240 единиц общественного транспорта, три раза в неделю проходит дезинфекция автотранспортных боксов, помещений.

В городской больнице №6 Владимира открыт инфекционный госпиталь, всего в регионе подготовлено 455 койко-мест для пациентов с COVID-19.

В республике Адыгея создан запас на более чем 10 тыс. тест-систем коронавирусной инфекции, в Кемеровской области пятая лаборатория начала проводить тесты на COVID-19, планируется, что там будут проводить до 150 тестов в сутки.

В городе Адыгейск республики Адыгея также ограничили передвижения жителей за пределы населенного пункта, за исключением тех, чья работа связана с обеспечением жизнедеятельности; перекрыты все въезды, кроме двух: там будут действовать пункты проверки пропусков. Также в регионе усилили меры по профилактике и дезинфекции объектов

В Еврейской автономной области изолировали поселок Бира Облученского района, изолирована также Валдгеймская ЦРБ.

Во Владимирской области запретили въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, допускается следование транзитом через район без остановки и стоянки. Также в регионе на период действия режима повышенной готовности вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 19.00 до 10.00 следующего дня.

В Приморском крае ограничен въезд и выезд на территорию поселка Подъяпольское до 29 апреля.

В республике Коми подготовились к введению системы пропусков, они будут выдаваться автоматизированной системой. Сейчас пропускной порядок отрабатывается на одном из промышленных предприятий региона.

В Ярославской области наладили выпуск «умного» оборудования для дезинфекции. Устройство – турникет, разработка компании «Юнити Инжиниринг», который пропускает в помещение только после санитарной обработки рук в специальном гигиеническом модуле.

В Тульской области начали сужение круга работающих предприятий. Запрет распространился на работу строительных магазинов, продажу продовольственных товаров вне стационарных помещений, дистанционную торговлю и доставку непродовольственных товаров, в том числе через пункты самовывоза, организацию точек торговли товарами для садоводства и огородничества и реализацию такой продукции.