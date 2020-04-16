Писатель Луис Сепульведа умер в Испании от коронавируса

16.04.2020, 12:16, Новости дня

Чилийский писатель Луис Сепульведа умер в возрасте 70 лет в Испании от коронавируса нового типа.

Сепульведа скончался в больнице Овьедо, куда был госпитализирован в конце февраля, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЭФЭ.

Луис Сепульведа родился в 1949 году в чилийском городе Овалье. Он является лауреатом ряда национальных и международных премий, кавалером французского Ордена искусств и литературы. С 1997 года проживал в Испании. Он автор десятков произведений, среди которых можно выделить роман «Старик, который читал любовные романы», который принес писателю мировую известность.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.