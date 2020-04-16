Жительница Тамбовской области во сне насмерть придавила младенца

16.04.2020, 12:09, Разное

В Тамбовской области в скором времени перед судом предстанет местная жительница, придавившая во сне младенца. Неосторожные действия матери привели к смерти 6-месячной дочери.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 19 февраля текущего года. В ходе разбирательства удалось установить, что накануне мать погибшей и её супруг употребили спиртные напитки. Ложась спать на диване, жительница уложила младенца рядом и уснула. Проснувшись утром, она обнаружила ребёнка не подающим признаков жизни и сразу же вызвала службу МЧС. Прибывшие медики констатировали смерть девочки, а судмедэксперты установили, причиной гибели малыша стало удушение. После этого следователи начали проверку.

Расследование позволило установить, что младенец скончался в результате удушение. Мать во сне придавила его, перекрыв дыхательные пути и лишив доступа кислорода. В настоящий момент вся доказательная база собрана, и дело передано в суд. Подозреваемой предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, пишет iReactor.