Гузель Яхина отреагировала на критику экранизации «Зулейха открывает глаза»

16.04.2020, 12:09, Разное

Татарская писательница Гузель Яхина была готова к появлению критики после выхода сериала по ее литературному произведению «Зулейха открывает глаза». При этом отвечать на нее литератор не собирается.

По словам писательницы, она не намерена комментировать негативные слова критиков. Гузель Яхина уже высказала личное мнение, что думает о новинке кино, соответственный пост она обнародовала в социальной сети Facebook, немало давала также и интервью, высказав все об этой ситуации. Лауреат разных литературных премий не удивлена появлению большого количества мнений зрителей после выхода проекта, в том числе и отрицательных, к тому же ее книга тоже вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

Писательница Фаузия Байрамова также критично высказалась об экранизации «Зулейха открывает глаза». Сериал она назвала «грязным фильмом», который сняли про татар на их деньги. Вахши Муртаз и его мать, считает литератор, не являются воплощением собирательного образа представителей этого народа. По ее словам, татар создатели показали не трудолюбивыми и верующими людьми, а деспотами. Особенности картины Байрамова назвала «заговором против татарского народа».