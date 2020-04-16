 

Путин поручил упростить регистрацию лекарств для профилактики коронавируса

16.04.2020, 12:08, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 мая принять решения по упрощению порядка проведения исследований и регистрации лекарств, необходимых в том числе для профилактики коронавирусной инфекции.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В тексте указывается, что правительство должно «принять решения, включая внесение изменений в нормативные правовые акты (…), обеспечивающие упрощение порядка и сокращение сроков проведения доклинических, клинических исследований и государственной регистрации иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также возможность проведения клинических исследований параллельно с проведением доклинических исследований».

Также правительство должно подготовить все нормативные акты для осуществления мониторинга эффективности и безопасности вакцин, включая наличие поствакцинальных осложнений в ходе их практического применения.

Ранее российские ученые предложили использовать существующие лекарства против осложнений коронавируса.

Между тем ВОЗ опубликовала список перспективных вакцин от коронавируса.



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