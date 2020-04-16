 

Пушков объяснил, почему Трамп пришел в ужас из-за «Голоса Америки»

16.04.2020, 12:08, Новости дня

«СМИ, которое зависит от администрации Трампа, ее же и критикует. Это парадокс современного американского бытия и признак глубокого раскола политической элиты», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал возмущение Дональда Трампа позицией государственной радиокомпании «Голос Америки», которая, по словам президента, говорит «ужасные вещи» о США.

«Трамп возмущен тем, что «Голос Америки» транслирует критику администрации Белого дома.  Это лишнее подтверждение того негативного настроя, который есть у всех ведущих СМИ США, за исключением Fox News», – сказал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он напомнил, что американская либеральная элита давно ведет совместную борьбу против Трампа. «К примеру, накануне в Washington Post вышла публикация, лейтмотив которой был следующим: «Мы не поддерживаем Джо Байдена, но Трампа на выборах надо провалить», – отметил сенатор.

«Голос Америки» в этом плане отличается от Washington Post лишь тем, что радиокомпанию финансирует правительство США. Получается, что СМИ, которое зависит от администрации Трампа, ее же и критикует. Это парадокс современного американского бытия и признак глубокого раскола политической элиты. Мы видим ситуацию затяжной политической гражданской войны, которая вряд ли закончится в ближайшее время», – констатировал Пушков.

Ранее во время пресс-конференции в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская государственная радиокомпания «Голос Америки» говорит «ужасные вещи» про США.

Американский лидер также выразил недовольство Демократической партией, которая уже два года не дает Сенату США утвердить Майкла Пэка главой Совета управляющих по вещанию – головной организации, в ведении которой находится «Голос Америки».

Напомним, в 2019 году США потратили на пропаганду внутри РФ более 2 млрд рублей. Речь шла о бюджете редакций, которые работают на русском языке: «Голосе Америки», «Радио Свобода» и «Настоящем времени», которые финансируются американским Агентством по глобальным медиа.

Политолог Алексей Мартынов, комментируя газете ВЗГЛЯД рост финансирования США на пропаганду внутри России, отмечал, что «на Западе возлагают большие надежды на пропагандистское вещание с целью влияния на внутриполитические процессы в России».



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