МИД позитивно оценил обмен пленными между Украиной и Донбассом

16.04.2020, 12:08, Новости дня

Россия положительно оценивает состоявшийся обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, сообщил замглавы МИД Андрей Руденко.

«Позитивно оцениваем состоявшийся обмен, это шаг в правильном направлении по выполнению решений парижского саммита «нормандской четверки» в декабре прошлого года», – цитирует РИА «Новости» Руденко.

По его словам, в Москве рассчитывают, что на следующем заседании Минской контактной группы, которое пройдет 22 апреля в формате видеоконференции, удастся достичь новых договоренностей.

В четверг прошла процедура обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом в Донбассе. Это первый в 2020 году обмен пленными. Киев передал Донецку 10 удерживаемых лиц, Донецк передал киевской стороне девять человек.

Тем временем представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что киевская делегация в контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене, договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации.