 

Апокалипсис сегодня: новый образ Ирины Шейк, как из фильмов про конец света

16.04.2020, 12:06, Разное

Модель Ирина Шейк проводит карантин вместе с мамой и дочерью Леей в Нью-Йорке. На сегодняшний момент в городе сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса. Так что всем нью-йоркцам рекомендовано не выходить из дома, а в случаях необходимости покинуть жилище – пользоваться средствами защиты. Ирина рекомендациями не пренебрегает: самодельная маска из шарфа защищает органы дыхания, а очки – глаза.

Впрочем, о моде модель также не забывает. Камуфляжный костюм Moschino, пуховик Burberry, ботинки Bottega Veneta – и образ “солдата Шейк” готов.

Напомним, недавно модель заметили на прогулке в Нью-Йорке в компании Вито Шнабеля. С 33-летним владельцем галереи и арт-дилером модель прогулялась по Манхэттену до магазина, а затем они вместе поднялись в его квартиру. Предполагается, что у Вито с Ириной роман. 

Вито всегда был заинтересован в Ирине. Он очень общительный, любит выходить в свет и развлекаться,- рассказал инсайдер Us Weekly, отметив, что 34-летняя модель и 33-летний арт-дилер познакомились несколько лет назад.

До Ирины у Вито было несколько громких романов. Эль Макферсон, Лив Тайлер, Деми Мур – лишь малая часть имен из послужного списка Вито, которого не упрекнешь в отсутствии вкуса. Последним громким романом Шнабеля стали отношения с Эмбер Херд – о них заговорили весной 2018 года. К тому моменту актриса успела расстаться с миллиардером Илоном Маском, а арт-дилер завершил роман с супермоделью Хайди Клум. Впервые влюбленные попали в кадр папарацци в начале мая, когда их сфотографировали вдвоем на заднем сиденье внедорожника в Нью-Йорке. Слухи о своем романе никто из них не комментировал, да и на публике пару больше не видели вместе. Но спустя месяц появились первые снимки, доказывающие, что между актрисой и арт-дилером действительно начались романтические отношения.



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