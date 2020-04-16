Недорогой аналог Kia Rio поступил в продажу

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16.04.2020, 12:00, Новости дня

Южнокорейский бренд Kia сообщил о старте продаж обновленного компактного седана под названием Kia Pegas.

Автомобиль позиционируют в качестве недорогого аналога для модели Rio прошлой генерации. Известно, что под капотом седана установлен 1,4-литровый бензиновый агрегат, мощность которого достигает 95 л.с. Кроме того, данный автомобиль оснащается 5-ступенчатой механической трансмиссией.

В числе достоинств недорогой новинки указываются 6 подушек безопасности, кожаный салон, мультимедийный комплекс, камера заднего вида, а также кнопочный запуск двигателя. Остальные особенности модели пока не раскрываются. Приобрести новый компактный седан Pegas можно по цене от 59 тысяч юаней в базовой комплектации.



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