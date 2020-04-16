Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition

16.04.2020, 12:00, Новости дня

Новый японский внедорожник Toyota Land Cruiser появился в новой спецверсии, выполненной в ретро-стиле. Автомобиль получил в названии приставку Heritage Edition.

Покупателям предложат в продаже несколько модификаций с разными моторами, а также с 5-6-ступенчатыми трансмиссиями. Отличить автомобиль от оригинального исполнения можно по наклейкам, которые предложены по всему кузову, а также по металлической табличке с номером автомобиля. Приобрести улучшенную версию в ОАЭ можно от 170 тысяч дирхамов, однако в максимальной комплектации цена вырастет до 225 тыс дирхамов.

Напомним, в настоящее время в РФ продается внедорожник с бензиновыми и дизельными агрегатами, которые выдают до 309 л.с. мощности. Базовая комплектация оценивается в 5 миллионов рублей.