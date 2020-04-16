Диетологи назвали полезные и вредные свойства картофеля

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16.04.2020, 11:53, Разное

Диетологи опровергают распространенный миф о вреде картофеля. Правильный способ его приготовления позволяет сохранить полезные качества.
Речь идет о запеченном продукте, который хорошо усваивается организмом и насыщает его важными микроэлементами, а особенно калием. Он чрезвычайно полезен для нормальной работы сердечнососудистой системы. Основные питательные элементы этого овоща — углеводы и белки, которые избавляют от чувства голода и заряжают энергией. Кроме того, корнеплод нормализует микрофлору кишечника после отравления, в том числе и алкоголем, а также позволяет избавиться от изжоги. Сырой картофель содержит значительное количество аскорбиновой кислоты, богат он и витаминами группы В. Употребляемый в виде сока полезен для укрепления нервной системы и усиления иммунитета. Блюда из картофеля, приготовленные в аэрогриле или отваренные в соленой воде, считаются низкокалорийными, поэтому включены в меню тех, кто стремится избавиться от лишнего веса. Безусловно, злоупотребление жареным продуктом, особенно с большим присутствием масла, его только увеличит. Отвар из цветков картофеля нормализует давление и улучшает работу дыхательных органов.

При неправильном выращивании и хранении картофеля на свету в клубнях может образовываться токсичное вещество соланин. Его легко определить визуально, благодаря зеленому цвету. В пищу такие овощи употреблять нельзя. Диетологи также не рекомедуют блюда из картофеля при сахарном диабете, воспалении поджелудочной железы и мочекаменной болезни.



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