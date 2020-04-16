В Мурманской области на заболевших коронавирусом наденут электронные браслеты

16.04.2020, 11:53, Разное

В Мурманской области заболевших коронавирусом оснастят электронными браслетами для содержания под домашним арестом. В регионах РФ отношение к противостоянию COVID-19 отличается по степени строгости в зависимости от позиции местных властей и населения.

Мурманская область находится на третьем месте по количеству заболевших за прошедшие сутки. Город обошёл по соответствующему показателю Санкт-Петербург. Теперь власти вводят меру по использованию электронных браслетов для тех, кто является носителем коронавируса, но борется с бессимптомным недугом.

Андрей Чибис, глава Мурманской области, для канала «Россия-24» сообщил, что использование соответствующей меры считает оправданным. Он подчеркнул возможность обеспечения защиты для остальных жителей региона. Если больной выйдет из дома и пересечется с другими людьми, последние рискуют заболеть. Ввиду отсутствия у носителей симптомов новые зараженные могут далеко разнести вирус, прежде чем признаки болезни появятся у них самих.