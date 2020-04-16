Полковника Росгвардии задержали за вымогательство 20 млн рублей в Подмосковье

16.04.2020, 11:48, Новости дня

Полковник Росгвардии задержан в Московской области по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей у бизнесмена, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей в Московской области задержан полковник Росгвардии, который требовал деньги от предпринимателя», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии требовал деньги, сразу обратился в полицию.

Материалы уголовно дела уже переданы в военные следственные органы СК.