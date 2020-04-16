“Нулевым пациентом” с коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухане, он заразился от летучих мышей – СМИ

16.04.2020, 11:45, Новости дня

Коронавирусом в Китае первым заразился сотрудник одной из лабораторий в городе Ухань, сообщил 16 апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы.

Собеседники журналистов предполагают, что вирус возник в лаборатории “не в качестве биологического оружия”, а вследствие попыток Китая продемонстрировать, что предпринимаемые им меры по выявлению и борьбе с вирусами равны или превышают возможности США.

По данным источников телеканала, “нулевой пациент” заразился коронавирусом от летучих мышей в лаборатории, а затем вирус распространился по городу.

Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах.

На уханьском рынке животных и морепродуктов “Хуанань”, который называли возможным источником вируса, никогда не продавали летучих мышей. Источники телеканала предполагают, что китайские власти специально выдумали эту версию, чтобы отвести подозрение от лаборатории.

Эта история может быть “самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен”, сказал один из собеседников телеканала.

Fox News обратился за комментарием к президенту США Дональду Трампу. “Мы все больше и больше слышим эту историю… Мы тщательно изучаем эту ужасную ситуацию”, – сказал он на брифинге.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил Fox News, что на сегодняшний день достоверно известно, что вирус возник в Ухане, и добавил: “Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от рынка диких животных. Власти США усердно работают, чтобы все выяснить”. В начале этой недели Помпео обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе.

В начале марта гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на данные расследования китайских властей писала, что первый пациент заразился коронавирусом еще в ноябре, а не в декабре. Это был 55-летний житель провинции Хубэй. По данным издания, китайские власти выявили по меньшей мере 266 человек, которые заразились вирусом в прошлом году и попали в поле зрения медиков. Врачи поняли, что имеют дело с новым заболеванием, в конце декабря.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). От какого из этих животных заразился человек, пока точно неизвестно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн человек, из них более 516 тыс. выздоровели, а 137 108 скончались.