Коронавирусом в Украине заразилось 788 медиков, больше всего – в Черновицкой области

16.04.2020, 11:45, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом медицинских работников в Украине увеличилось до 788. Об этом 16 апреля на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За последние сутки коронавирусом заразилось 104 медика.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 среди медиков – в Черновицкой области, где заболело 126 человек.

“Мы анализируем каждый случай заболевания медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях”, – сказал Степанов.

Отвечая на вопрос, насколько украинские медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, он сказал, что власти “каждый день увеличивают эту обеспеченность”.

Степанов не сообщил, сколько медиков в Украине погибло от COVID-19. По состоянию на вечер 14 апреля, по данным Центра общественного здоровья, их было семеро.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2 млн, из них более 517 тыс. вылечились, а 137 124 скончались.

В Украине, по информации Минздрава на утро 16 апреля, коронавирус подтвержден у 4161 человека, из которых 186 выздоровели, а 116 умерли.