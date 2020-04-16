За сутки в ВСУ пять новых случаев инфицирования COVID-19

16.04.2020, 11:45, Новости дня

За сутки в Вооруженных Силах Украины зафиксировано пять новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом 16 апреля в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

COVID-19 был обнаружен у трех военнослужащих разных воинских частей Запорожского гарнизона, у одного из Черновицкого гарнизона и одного – из Харьковского.

Всего по состоянию на 7.00 16 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 28 случаев инфицирования коронавирусом.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 274 человека. В ближайшие трое суток режим изоляции будет завершен у 40 из них.

Епідеміологічна обстановка в Збройних Силах УкраїниНа 07.00 16 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 28… Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Kolmapäev, 15. aprill 2020

В Украине, по информации Минздрава на утро 16 апреля, коронавирус подтвержден у 4161 человека, из которых 186 выздоровели, а 116 умерли.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Эти ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин продлят до начала мая.