Установлены заказчики бунта в ангарской колонии

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16.04.2020, 11:42, Новости дня

Беспорядки в исправительной колонии в Ангарске Иркутской области, где произошел бунт с пожаром, имеют заказной характер, заказчики уже установлены, передает "Интерфакс".

Как заявили в пресс-службе главного управления ФСИН по региону, во время бунта разрушены и сожжены объекты производственной зоны колонии: хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа.

Вечером 9 апреля заключенные устроили бунт в штрафном изоляторе и совершили нападение на сотрудника колонии, его госпитализировали.

10 апреля заключенные вновь устроили беспорядки в колонии и пожар. Бунт был сразу пресечен, пожар удалось ликвидировать лишь на следующий день.

Позже на территории было обнаружено тело заключенного с признаками насильственной смерти. По одной из версий, его могли убить другие осужденными за возможное сотрудничество с администрацией.



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