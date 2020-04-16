 

Путин поручил упростить порядок исследований препаратов от коронавируса

16.04.2020, 11:42, Новости дня

Сроки доклинических и клинических исследований препаратов для профилактики коронавируса должны быть сокращены, а процедура их государственной регистрации упрощена. Соответствующие поручения дал правительству президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается в поручении, необходимо принять решения, чтобы клинические исследования таких лекарств осуществлялись параллельно с проведением доклинических исследований. При этом обязательно должен вестись мониторинг эффективности и безопасности вакцин, а также наличие поствакцинальных осложнений в ходе их применения. Соответствующие решения должны быть проработаны кабинетом министров до 15 мая, подчеркивается в документе.

По данным оперативного штаба, на 16 апреля в РФ зафиксировано 27 938 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. 2 304 заболевших уже выздоровели, 232 человека скончались.



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