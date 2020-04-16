Ажиотаж вокруг COVID-19: воронежских кондитеров вдохновила туалетная бумага

16.04.2020, 11:42, Новости дня

Ситуация с эпидемией COVID-19 влияет на самые разные области нашей жизни. Вот, например, ажиотаж с покупкой туалетной бумаги вдохновил кондитеров Воронежа на создание очень необычных кулинарных объектов. Как передает ГТРК "Воронеж", ссылаясь на страницы пользователей в сети Инстаграм, в продаже появились "туалетные" торты.

Все желающие, уже закупившиеся настоящей туалетной бумагой, теперь могут приобрести очень оригинальные экземпляры. Например, кондитер Елена Игнатьева не только испекла "туалетную бумагу", но и создала целую композицию: торт висит на держателе, рядом стоит ёршик из кухонного венчика, кусочек кулинарного шедевра лежит в мыльнице.

Другие воронежцы, например, Виктория, тоже разместили фотографии своих кулинарных изделий. А одна кондитерская города даже устроила розыгрыш торта, испеченного в виде туалетного рулона. Раньше подобные шедевры тоже пользовались популярностью. Их дарили на определенные юбилеи, например, бумажную свадьбу.

Кстати, несмотря на панику, полки с туалетной бумагой в Воронеже все равно не опустели.

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ГТРК "Воронеж"