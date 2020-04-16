Мнение: Уткин по-соловьевски!

16.04.2020, 11:33, Разное

Посмотрел тут "батл", вернее, избиение уставшего [слово нехорошее] Уткина бодрым Соловьевым. Ну, что сказать, помимо того, что поржал – надо выделить самое главное.

Во-первых, либерал, демократ, как удобнее, Уткин в своем обращении – как обычно, для оппозиционеров – омерзителен. Реально это замечание, кстати, Соловьева – уже буквально медицинский факт. Навальный, Гозман, Уткин – любые из них тупо становятся внешне омерзительны. Можно не ловить стоп-кадры, так можно поймать кого угодно, мимика подвижна, но вот Уткин.

Человек омерзительно зачем-то упомянул Анну Шафран, разумеется, с гадостями. Традиционно, для оппозиционеров, не смог не скатиться в нецензурную лексику с сексуальным подтекстом. Это тоже удивительно, но либералы все сводят, в конечном счете, либо на задницу, либо на оральный секс. У них иначе не считается. И чтобы мат через мат, хотя я не святой, и могу послать, мало не покажется, в своем творчестве и в публичных высказываниях, за редким исключением, стараюсь соблюдать нормы.

Человек поймался на попытке дешевого хайпа. Ну, надо ли мне, кстати, добавлять, что Уткин катается вместе со "Сталингулагом", у которого – да-да-да – все постоянно сводится к тому, что ему кто-то под хвост напихивает и что обоих персонажей – пиарит радио "Эхо Москвы".

И вот эти люди – на полном серьезе – претендуют на какие-то там позиции в стране. Навязывают мысль, что они выше нас, лучше нас, чище нас. И я понял секрет спустя много лет.

Это тотальная неустроенность. Были деньги? Они будут потеряны. Была власть? Она уйдет, как песок, сквозь пальцы. Туда же уйдут слава, друзья, все – это просто 146% доказанный факт.

А все почему? Правильно. Эгоизм, причем бесконечный. Извращения – без меры, тут уж на любого человека можно по разному смотреть, но либеры – это просто исключение из любых исключений. Короче, один сплошной негатив.

Потому что это – религия. Пытаясь указать всем на их собачье место – ты оскотиниваешься, в силу того, что через какое-то время тебя начнут посылать. Так что, если кто-то еще сможет найти в себе силы и перестать "страдать в этой стране" – ребята, вы удивитесь, как поменяется мир.

Счастья вам.