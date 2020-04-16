 

В Израиле провалились очередные переговоры о создании правительства

16.04.2020, 11:30, Новости дня

Президент Израиля Реувен Ривлин проинформировал спикера Кнессета, лидера центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца о том, что он поручает парламента задачу формирования правительства в течение 21 дня.

Ривлин заявил, что правительство должно быть сформировано в Израиле «как можно скорее», и в соответствии с этим он «использовал свои полномочия на выборах в 23-й Кнессет», передает портал ynetnews.com.

В ночь на 16 апреля мандат Ганца на формирование правительства истек, уточняет MIGnews.com.

Ожидалось, что Ривлин начнет трехнедельный период, в течение которого любой член Кнессета сможет сформировать правительство после того, как станет кандидатом, которого выдвинут большинство депутатов.

По данным The Jerusalem Post, в полночь переговорные группы оставались в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме, однако Ганца там не было. Это привело к слухам о том, что между Ганцом и премьер-министром Израиля и лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху «не все в порядке».

Сообщалось, что прогресс был достигнут на переговорах в понедельник и вторник – речь идет, в частности, об уступке Ганца на требование «Ликуда» распустить Кнессет, если БАГАЦ (Верховный суд Израиля) запретит Нетаньяху формировать правительство.

Напомним, в конце марта спикером Кнессета (парламента) был избран лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц. До этого Ривлин вручил Ганцу мандат на формирование правительства.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новое правительство было поручено сформировать оппоненту премьера Израиля Беньямина Нетаньяху.



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