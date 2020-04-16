Оргкомитеты ЕВРО высказались об организации турнира после переноса

16.04.2020, 11:30, Новости дня

Организационный комитет чемпионата Европы по футболу в Копенгагене отправил УЕФА декларацию о намерении продолжать организацию матчей турнира, перенесенного на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

«Мы отправили декларацию о намерении продолжить организацию ЕВРО третьего апреля», – передает РИА «Новости» сообщение оргкомитета ЕВРО-2020 в Копенгагене.

«Это историческая возможность провести финальную часть ЕВРО в Дании, где мы сможем создать большой футбольный праздник. Мы готовы провести четыре матча турнира летом 2021 года, но мы не сможем это сделать без поддержки наших партнеров. Мы довольны этой поддержкой, но нам предстоит еще много работы, и с уверенностью можно будет об этом говорить, когда будет подписано окончательно соглашение», –приводятся слова главы Датского футбольного союза Йеспера Мёллера в пресс-релизе организации.

Между тем организационный комитет чемпионата Европы по футболу в Бухаресте подтвердил намерение города принять у себя матчи турнира, перенесенного на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

«Очевидно, что перенос принесет дополнительные расходы и изменение планов подготовки, но здоровье людей и безопасность болельщиков и футболистов гораздо важнее финансовых вопросов. Мэрия Бухареста еще раз сообщила о своей способности довести этот сложный проект до конца и продолжит сотрудничество с УЕФА и Федерацией футбола Румынии, чтобы провести матчи ЕВРО на Национальной Арене на высоком уровне», – говорится в пресс-релизе оргкомитета.

Отмечается, что организаторы не рассматривали вариант отказа от проведения матчей турнира из-за его переноса.

«Радость от встречи с европейскими болельщиками на стадионах и в фан-зонах будет еще большей после тех испытаний, которое человечеству подкинул коронавирус. Изображение 12 мостов на эмблеме ЕВРО, объединяющих жителей Европы вокруг футбола, будет иметь еще большее значение после этого», – сказал президент Федерации футбола Румынии Рэзван Бурляну.

Правительство Румынии подтвердило финансовые гарантии, подчеркнув, что перенос сроков проведения турнира не отразится на подготовке спортивных объектов и сопутствующей инфраструктуры.

«Инвестиции в организацию ЕВРО продолжат поступать, это долгосрочные инвестиции в развитие спорта в стране. Правительство Румынии взяло на себя эти обязательства и выполнит их. Перенос ЕВРО не означает, что мы перестанем делать то, что делали», – сообщил министр Румынии по делам молодежи и спорта Ионуц Строе.