Приставка Nintendo Switch подорожала в два раза из-за коронавируса

16.04.2020, 11:30, Разное

Почти во всех крупных онлайн-магазинах игровая консоль Nintendo Switch выросла в цене почти в два раза. Причиной этому являются сложности с поставками из-за пандемии коронавируса.

На территории США в связи с появившимися проблемами стало невозможно купить приставку Nintendo Switch по стоимости от производителя, равной 299 долларам. Данный технологический продукт отсутствует в таких торговых точках, как Walmart Best Buy Target и другие. Доступна к приобретению платформа только на сайте компании Amazon, но за 550 долларов, что выше прежних показателей. Такой дефицит касается также и модификации Lite, но ее нереально подключить к телевизору в отличие от оригинальной версии. В связи с высоким спросом количество приставок теперь заметно снизилось.

Как передает «ГлобалМск», принимая это во внимание, сотрудники японской фирмы выпустили эксклюзивный игровой проект для Switch Animal Crossing: New Horizon. Ее по достоинству оценили потребители цифровой и технологической продукции Nintendo. Сама компания еще в феврале прекратила процесс сборки новых консолей из-за коронавируса, потому как около 90% приставок, популярных на рынках РФ и США, производили на заводах в Китае.