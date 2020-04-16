 

В Мичигане прошла акция протеста против запрета на выход из дома

16.04.2020, 11:24, Новости дня

Демонстранты вывели тысячи автомобилей к зданию Капитолия в столице Мичигана Лансинге в среду, шумно протестуя против указа губернатора Гретхен Уитмер, в соответствии с которым жители должны оставаться дома для противодействия пандемии коронавируса.

«Потеряешь свободу однажды – потеряешь ее навсегда», – гласил лозунг на коммерческом фургоне.

«Безопасность без свободы – это тюрьма», – гласил другой, установленный на лужайке перед Капитолием.

«Отозвать Уитмер», – было написано на третьем.

Уитмер заявила в среду, что она уважает право на протест, но считает, что многие демонстранты подвергают себя и других риску заражения COVID-19.

«Я очень разочарована тем, что люди собираются и не носят маски», – сказала она.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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