Алтайский шаман проведет обряд для “успокоения коронавируса”

16.04.2020, 11:17, Новости дня

“Успокоить коронавирус” попробуют при помощи шаманского обряда в горах Республики Алтай, сообщил агентству “Интерфакс-Сибирь” президент духовного центра тюрков “Кин Алтай”, главный алтайский шаман Акай Кине.

По его словам, обряд будут проводить после обновления фазы Луны, он продлится около двух часов. Как отметил шаман, главной особенностью ритуала будет не “изгнание вируса”, а его “успокоение”.

“Коронавирус – живой организм, к нему тоже надо отнестись с уважением, он создан природой человека из-за его агрессии. Мы себя неправильно ведем, когда начинаем бегать от него, – говорит Акай Кине. – Думаю, что уважительное отношение к вирусу республики Алтай в том числе и защищает. Нужно, чтобы коронавирус успокоился, ушел в свою природу – откуда вышел”.

Шаман Акай Кине рассказал, что распространение коронавируса – это очередной “урок для человечества, который в свое время предсказала через шаманов “алтайская принцесса” (принцесса Укока, мумия женщины, найденная в горах Алтая в 1993 году) наряду с паводком, градом и лесными пожарами, от которых регион пострадал в прошлом году.

Кине уверен, что мумия охраняет Республику Алтай от проникновения вируса именно потому, что жители региона уважительно относятся к праху предков и к окружающей природе.

Ранее депутат госсобрания Эл Курултай республики Алтай Ержанат Бегенов также заявил, что регион защищает от коронавирусной инфекции именно принцесса Укока.

В пресс-центре правительства Республики Алтай агентству сообщили, что, по данным на 16 апреля, в регионе нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. На контроле медиков находятся 182 человека. В России к настоящему моменту коронавирус подтвержден у 27938 человек.