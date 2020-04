С началом пандемии в больницах стало меньше пациентов с инфарктами: новые данные

16.04.2020, 11:15, Разное

Действительно ли с началом пандемии в больницах уменьшилось количество пациентов с острыми и неотложными состояниями? Это актуальная тема, которую обсуждают врачи многих стран. Новое исследование подтвердило, что в США действительно пациенты с острым инфарктом миокарда стали значительно реже обращаться за помощью.

Испанские кардиологи сообщали о сокращении количества инвазивных процедур по поводу инфаркта миокарда примерно на 40%. Похожие данные демонстрировало и неформальное голосование американских врачей в Twitter. Новое исследование подтвердило, что поток инфарктных пациентов в США сократился.

Ученые оценили загруженность лабораторий, в которых проводят катетеризацию коронарных артерий при инфаркте миокарда. Количество обращений в них по поводу острого инфаркта (инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST) снизилась на 38% по сравнению с периодом до пандемии.

Исследование проводилось в восьми крупных медицинских центрах США. Его результаты опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.

Ученые сообщают, что они ожидали увеличение количества обращений в лаборатории катетеризации по поводу инфаркта миокарда, его могли спровоцировать стресс и недавний пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того, сейчас уже известно, что COVID-19 связан с повреждением миокарда.

